F1: Alpine confirma saídas de Matt Harman e Dirk de Beer | AutoSport

A Alpine confirmou hoje as saídas de Matt Harman e Dirk de Beer, como relatado anteriormente, aproveitando para reorganizar mais uma vez a sua equipa técnica, que passará a ter uma nova abordagem em três pilares. A equipa criou três funções técnicas especializadas: Diretor Técnico (Performance), Diretor Técnico (Aerodinâmica) e Diretor Técnico (Engenharia), substituindo a anterior estrutura de um único Diretor Técnico, função desempenhada por Matt Harman.

A decisão surge após um período decepcionante no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, em que a equipa caiu do quarto lugar de 2022 para o sexto em 2023, falhando vários objetivos-chave nas suas ambições de chegar à frente da classificação, agravado agora com a entrada em falso na nova temporada.

A equipa francês anunciou que Joe Burnell será o novo Diretor Técnico dedicado à engenharia, David Wheater dedicado à aerodinâmica e Ciaron Pilbeam será Diretor Técnico de performance. Os três vão trabalhar em estreita colaboração e reportar ao responsável máxima da Alpine Bruno Famin, com efeito imediato. No que diz respeito à unidade motriz, a equipa técnica em Viry é liderada pelo Diretor Técnico de motores Eric Meignan, que continua a trabalhar no projeto de 2026. A equipa pode também confirmar o início do exercício das funções dos Diretores de Operações John Woods em Enstone e Audrey Vastroux em Viry-Chatillon para continuar o desenvolvimento das fábricas por detrás do projeto de Fórmula 1.

O até agora Diretor Técnico Matt Harman, e o Chefe de Aerodinâmica, Dirk de Beer, decidiram deixar a equipa para procurar novos desafios, com a Alpine a agradecer os “seus esforços na equipa”.

Segundo Bruno Famin, a decisão de “fazer estas alterações organizacionais” acontece porque “podemos ver claramente que não estamos onde queremos ou precisamos de estar em termos de nível de desempenho e é altura de dar mais um passo na questão da organização e das pessoas. A nova estrutura de três pilares, com três Diretores Técnicos, cada um deles especializado em áreas diferentes, permitirá um melhor trabalho e colaboração entre as nossas áreas técnicas e contribuirá para um melhor desempenho desde as fábricas até à pista. Confio plenamente nas capacidades do Joe, do David e do Ciaron para trabalharem em estreita colaboração para proporcionar à equipa o desempenho e as melhorias de que necessita. Por último, gostaria de agradecer ao Matt e ao Dirk pelos seus esforços ao longo dos últimos anos na equipa e desejar-lhes o melhor no próximo capítulo das suas carreiras”.