F1: Alpine anuncia novo piloto para a sua Academia

Piloto de Singapura Kabir Anurag junta-se ao programa de formação de jovens pilotos da Alpine.

A Alpine anunciou o piloto de Fórmula 4 Kabir Anurag como o mais recente reforço da Alpine Academy, somando-se a Victor Martins, Kush Maini, Gabriele Minì, Nikola Tsolov e Sophia Flörsch, por exemplo.

Kabir Anurag vai competir no campeonato italiano de Fórmula 4 e Euro 4 com a US Racing na época de 2024, tendo já completado uma época na Formula Winter Series no início do ano.

Tornando-se a nona adição ao programa de desenvolvimento de pilotos da Alpine, o piloto de Singapura, de apenas 16 anos, terá acesso às instalações da equipa de Fórmula 1 em Enstone.

“Estou muito satisfeito por me juntar à Alpine Academy para a época de 2024”, disse Kabir Anurag. “É uma honra ter o apoio e a confiança da BWT Alpine F1 Team e ter a oportunidade de trabalhar com o programa de desenvolvimento de pilotos da equipa para progredir na minha carreira, tanto dentro como fora da pista. Vou começar a minha época de estreia na F4 italiana e na Euro 4 este ano e estou ansioso por mostrar o que consigo fazer com as cores da Alpine”.