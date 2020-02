F1: AlphaTauri passa de equipa ‘júnior’ a equipa ‘irmã’

O Dr.Helmut Marko esteve presente no evento de apresentação do AT01 e disse que a AlphaTauri terá mais apoio direto da Red Bull Racing, de acordo com os que as regras permitirem.

“Esta mudança de nome, a publicidade, os fundos que vão para a promoção e a procura por recursos aumentou.” – disse Marko.

“Claro os carros não serão todos iguais. As mudanças na Red Bull e os desenvolvimentos só serão possíveis no AlphaTauri a meio da temporada, ou até nem serão possíveis. Partes como a suspensão dianteira e o nariz não poderão ser adaptados, porque são carros diferentes.”

Também Franz Tost falou sobre a relação AlphaTauri/Red Bull Racing, dizendo que passaram de equipa ‘júnior’ para equipa ‘irmã’:

“Houve uma transformação e com isso passamos de equipa júnior para equipa irmã. Tudo o que é permitido vai ser providenciado à AlphaTauri.” – disse Tost.