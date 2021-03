F1, Alex Albon “pronto para ocupar o espaço de qualquer um”

Alex Albon está de olho num possível regresso à F1 em 2022, embora o piloto da reserva Red Bull e AlphaTauri tenha consciência que pode haver hipóteses de participar num Grande Prémio durante a época devido à incerteza decorrente da pandemia de Covid-19.

Na época passada, Nico Hulkenberg regressou à F1 no lugar de Sergio Perez e mais tarde de Lance Stroll, enquanto George Russell interveio para substituir Lewis Hamilton. Por isso, Albon mantém-se afinado no caso de ser necessário esta temporada se Max Verstappen, Yuki Tsunoda, Sergio Perez ou Pierre Gasly não puderem correr por qualquer razão: “Vou a praticamente todas as corridas agora, intercontinentais e europeias, dou muito apoio no simulador, mas também estando lá.

Obviamente com a Covid a ficar por perto, temos de jogar pelo seguro em alguns aspectos, por isso e sim, estou aqui, estou em forma, estou pronto a ocupar o espaço de qualquer um, se precisarem de mim”, disse Albon, que revelou estar a dar também uma ajuda no RB16B: “tem sido um pouco o meu projeto de inverno, fazendo muitas coisas com o simulador. É claro que o carro do ano passado teve as suas dificuldades e [estamos] apenas a engomá-las, assegurando que podemos estar melhor este ano. Foi bom traduzir um monte de coisas que fizemos, conseguiu-se chegar ao carro, por isso mostra que todo o trabalho árduo que fizemos está a dar frutos”, disse Albon, que vai competir no DTM esta temporada.