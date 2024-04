F1, Adrien Newey de saída da Red Bull? Tudo, menos fácil…

Há sempre a hipótese doutra equipa ‘comprar’ a desvinculação, como sucede no futebol, mas se assim for, preparem-se porque não deve ser barato…

Sabe-se que Adrian Newey pode ter vontade de sair, sabe-se também que a Ferrari e a Aston Martin têm interesse no seu contributo, mas as coisas podem ser bem mais complicadas do que se pode supor, no que diz respeito ao que está escrito no seu contrato.

E o que isso significa? Para já não terá havido qualquer comunicação formal com a Red Bull Racing, relativa à sua eventual saída do cargo de diretor técnico nem qualquer pedido oficial de demissão.

