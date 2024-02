F1: Adrian Newey com interesse no Mercedes W15 | AutoSport

O departamento liderado por Adrian Newey apresentou um monolugar bastante inovador, e como destacou Christian Horner, não foram conservadores para enfrentar a próxima temporada, mas o diretor técnico da Red Bull continua atento às soluções apresentadas pelas equipas adversárias, como é o caso da Mercedes.

O carro da Mercedes, apresenta pormenores do design da asa dianteira, incluindo elementos aerodinâmicos específicos, que alimentaram as discussões na comunidade da F1, devido à forma como pode influenciar o fluxo de ar à volta do carro. As regras de 2022 foram introduzidas para permitir mais lutas, reduzindo a quantidade de ‘ar sujo’ que os carros podem produzir.

Foram levantadas questões sobre a legalidade do design, pelo menos sobre o espírito da intenção da regra. E pode ser a parte que faz com que Newey olhe com mais atenção para o W15.

De acordo com Andrew Benson, da BBC, “Newey disse no lançamento do seu carro que havia uma inovação no Mercedes que ele achou ‘interessante’, embora não tenha revelado o que era. A suspeita é que se estava a referir ao design da asa dianteira”.

O foco é a fina peça de fibra de carbono que liga a aba superior da asa ao nariz, que poderia criar o “vórtice Y250”, que era uma caraterística da anterior geração de carros de F1, que resultava na dificuldade em perseguir os outros carros em pista.

A Mercedes recebeu a aprovação da FIA para o design de asa dianteira do W15 antes da temporada de Fórmula 1 de 2024 e dependendo dos resultados em pista, este pormenor pode interessar à Red Bull e até outras equipas.

FOTO MPSA/Phillippe Nanchino