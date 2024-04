F1: A vaga para 2025 na Haas

Não é apenas na Kick Sauber que a mudança de Hulkenberg tem impacto. O piloto de 36 anos gostou do ambiente de trabalho na Haas e a equipa ficou satisfeita com o seu desempenho, pelo que estava na lista de candidatos para ficar em 2025, mas agora deixou uma lacuna para a equipa preencher no próximo ano.

O piloto de reserva da Ferrari, Oliver Bearman, é a opção mais natural, dadas as aparições no TL1 que fez pela Haas este ano – tendo já feito duas na época passada e impressionado a equipa – e a sua destacada corrida no lugar de Sainz na Arábia Saudita não prejudicou certamente as suas hipóteses.

Bem antes pelo contrário.

Mas a Haas também beneficiou da experiência de Hulkenberg e Kevin Magnussen nas duas últimas épocas, com a equipa a conseguir dar um claro passo em frente em termos de ritmo de corrida este ano, em parte devido ao seu experiente feedback.

Por isso, embora um novato talentoso possa ser uma opção, a Haas pode muito bem estar interessada em manter a abordagem mais experiente e estar a analisar os pilotos disponíveis que ainda estão no mercado. E ainda há muitas possibilidades a serem consideradas.