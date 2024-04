F1 24 lançado a 31 de maio: novo Dynamic Handling e modo ‘carreira’

A Fórmula 1 e a Electronic Arts Inc. anunciaram hoje que o F1 24 será lançado na sexta-feira, 31 de maio, com várias novas funcionalidades, incluindo o EA Sports Dynamic Handling, melhorias nos circuitos e um modo ‘carreira’ renovado.

A nova funcionalidade Dynamic Handling foi desenvolvida com a ajuda do atual campeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, e irá melhorar a experiência de jogo dos jogadores com um controlo mais preciso, redefinindo a sensação do carro e produzindo o desempenho mais realista e previsível da história dos jogos de F1, tanto no volante como no comando.

Os locais icónicos do calendário da Fórmula 1, incluindo o Circuito de Spa-Francorchamps, Silverstone e outros foram melhorados para a nova versão, assegurando que os jogadores experimentam o circuito autêntico para dar verdadeiramente vida à F1 em casa.

A F1 24 também terá uma revisão do popular modo ‘carreira’, com os jogadores a poderem escolher entre um dos 20 pilotos da época de 2024 da F1, um concorrente em ascensão na F2, um ícone lendário ou criar a sua própria personagem enquanto competem pela glória do Campeonato do Mundo.

O áudio real das transmissões de F1 também será incluído no jogo deste ano, proporcionando uma nova dimensão à medida que os pilotos reagem a incidentes na pista, bem como um novo pacote de apresentação de transmissão e cenas para aumentar a imersão no dia da corrida.

O modo de jogo multijogador, F1 World, também regressará ao F1 24 para a sua segunda temporada, com os jogadores a utilizarem a sua equipa e piloto favoritos ao longo de uma temporada de Podium Pass, competindo numa liga de tempo limitado que envolve atingir objetivos de colaboração enquanto lutam contra equipas rivais.

Os jogadores que fizerem a pré-encomenda da Champions Edition digital exclusiva do F1 24 terão acesso antecipado, a partir de 28 de maio, e receberão acesso imediato às pinturas da equipa de 2024 da BWT Alpine F1 Team, MoneyGram Haas F1 Team, McLaren Formula 1 Team e Williams Racing para utilização no modo “Time Trial” no F1 23, juntamente com 18.000 Pitcoin e os ícones especiais James Hunt e Juan Pablo Montoya para utilização no F1 24. Max Verstappen será a estrela da capa da Champions Edition, enquanto o sete vezes Campeão do Mundo Lewis Hamilton aparecerá juntamente com Lando Norris e Charles Leclerc como estrelas da capa da edição normal do jogo.

F1 24 será lançado na PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One e PC através da EA App, Epic Games Store e Steam.

Para Collette Gangemi, Directora de Licenciamento e Jogos da Fórmula 1: “Todos os anos queremos melhorar a experiência de jogo dos nossos fãs, trabalhando com a EA Sports para oferecer o melhor jogo de corridas de F1 de sempre, e estou entusiasmada com o lançamento do F1 24 no próximo mês.

Com novas adições empolgantes, como o Dynamic Handling e o renovado modo Carreira, o F1 24 deu mais um passo em frente e oferece aos nossos fãs uma experiência imersiva, trazendo verdadeiramente a velocidade, o entusiasmo e a emoção das corridas para as suas casas.”

“O novo modelo de manobrabilidade, com a tecnologia EA Sports Dynamic Handling, permitirá que os jogadores obtenham o máximo desempenho do seu carro, com uma física autêntica que lhes dá confiança para competir roda a roda com os seus rivais. A nossa maior inovação na Carreira desde 2016 oferece mais do que os nossos jogadores querem, com maior variedade fora da pista. Juntamente com as novas inovações no manuseamento e na Carreira, os circuitos atualizados, o novo áudio e uma apresentação de transmissão renovada dão aos jogadores a sensação de estarem mais perto da grelha” disse Lee Mather, Diretor Criativo Sénior da Codemasters.