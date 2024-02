F1 2024 – Stake F1 Team Kick Sauber: fazer melhor que no ano passado | AutoSport

Pilotos para 2024

Valtteri Bottas #77: 10 vitórias em Grandes Prémios, 67 pódios, 1797 pontos, 222 GP

Zhou Guanyu #24: 12 pontos, melhor classificação de P8, 44 GP

Terminada que foi a parceria da Sauber com a Alfa Romeo, agora é a vez da transição para a Audi. A equipa surge como uma nova identidade – Kick Sauber – a Audi só chega em 2026.

Quanto aos pilotos, Valtteri Bottas é um dos mais experientes da grelha, tendo feito a sua estreia com a Williams em 2013. Marcou os seus primeiros pódios enquanto esteve em Grove e depois assegurou um cobiçado lugar na Mercedes para 2017, após a saída de Nico Rosberg. Com Bottas agora com 34 anos, a sua experiência é equilibrada com a juventude de Zhou Guanyu, de 24 anos, que se estreou ao lado do finlandês durante a campanha de 2022 e fez o suficiente para garantir renovações para 2023 e 2024.

No ano passado, Bottas explorou o forte início da Alfa Romeo na mais recente era de efeito de solo da F1, acumulando pontos suficientes no início da temporada de 2022 para ajudá-los a obter um impressionante sexto lugar na classificação, mas 2023 viu a operação Sauber cair bastante na tabela. O resultado final foi um modesto nono lugar na classificação, à frente apenas da Haas, com Bottas e Zhou marcando um total combinado de apenas 16 pontos – nunca terminando melhor que oitavo – em 22 fins-de-semana de GP.

Agora, nos testes do Bahrein, a Sauber está no grupo de trás, mas a julgar pelo seu ritmo de corrida o desempenho foi positivo. O Sauber C44 foi o terceiro carro mais rápido em ritmo de volta única, o que é bom bom sinal do potencial do carro.

Agora, para 2024, têm que evoluir o carro durante o ano, o que não sucedeu em 2023, sendo que as margens entre equipas é cada vez menor, à medida que o atual conjunto de regras avança para a sua terceira época, mas evoluir durante o ano é fundamental, basta ver o que fez a McLaren, e em certa medida a Aston Martin, que recuperou depois de cair muito. Vamos ver se o carro, que é tão bonito com aquela decoração, é também rápido em pista…

FOTO MPSA/Phillippe Nanchino