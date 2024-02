F1 2024 – Oracle Red Bull Racing: como fazer ainda melhor? | AutoSport

Com este registo em 2023, não vai ser fácil repeti-lo em 2024, mas se Pérez melhorar as suas qualificações, já é um começo e por outro lado vamos ver o que Max Verstappen ainda tem na manga, pois desconfia-se que se o carro estiver menos competitivo face à concorrência, que melhorou, pode ser Verstappen a puxar dos galões.

A temporada de 2023 dificilmente poderia ter sido melhor para a Red Bull, depressa se percebeu que dificilmente teriam adversários, tantas eram as dificuldades da Mercedes e Ferrari com a Aston Martin a ser a primeira pequena ‘ameaça’ e depois a McLaren, lá mais para a frente na época, pelo que com a oposição com tantos problemas em grande parte das corridas nem foi preciso dar o máximo, ficando sempre a sensação que tinham mais para dar… se fosse preciso.

Max Verstappen entra na sua nona época como piloto da Red Bull e está a ‘escrever’, como se sabe, alguns dos melhores capítulos da história da disciplina. Já Sergio Perez juntou-se à equipa 2021, ano em que foi um fabuloso ‘Ministro da Defesa’, mas a sua quarta temporada com a Red Bull pode bem ser a última, especialmente se não for mais consistente.

