F1 2024 – Mercedes-AMG Petronas F1 Team: ano do regresso às lutas na frente? | AutoSport

Pilotos para 2024

Lewis Hamilton #44: 7 campeonatos do mundo, 103 vitórias, 104 pole positions, 197 pódios, 4639,5 pontos, 332 GP

George Russell #63: 1 vitória, 1 pole position, 11 pódios, 469 pontos, 104 GP

Após duas épocas terríveis para a Mercedes, a equipa mostrou-se bem melhor nos testes do Bahrein, mas ainda com muito para ‘descobrir’ depois da revolução que levou a cabo com o W15 e a conclusão neste momento é que há potencial para serem mais fortes em 2024. Os últimos dois anos foram difíceis para a Mercedes, errou por completo no conceito de 2022, e mesmo depois de Lewis Hamilton ter pedido à equipa para mudar, voltaram a insistir no erro para 2023 e com isso perderam dois anos.

George Russell vai para a sua terceira época com a equipa, foi oitavo no campeonato, em comparação com o terceiro de Hamilton em 2023 e por isso tem muito que melhorar tendo em conta que Hamilton já lá não estará em 2025.

Apesar de tudo, a Mercedes conseguiu bater a Ferrari na luta pelo segundo lugar no campeonato de construtores, o que manteve a bitola pelos ‘mínimos olímpicos’, mas longe das medalhas que importam.

Agora, para 2024, a prioridade é encontrar ritmo no carro e tentar dar luta à Red Bull, e claro, bater a Ferrari e McLaren. Para já, o teste de pré-temporada para a Mercedes correu bem, o ritmo de séries longas de voltas parece bom, mesmo acima da Ferrari, mas ainda falta algo à Mercedes nas voltas de qualificação.

A verdade é que foi grande a ‘revolução’ no carro para este ano, e por isso é natural que a equipa ainda esteja a tentar ‘conhecer’ melhor o carro. Por outro lado, os pilotos estão muito mais confiantes num carro que agora tem uma traseira muito mais estável nas curvas médias e rápidas e isso é meio caminho andado para dar um grande pulo competitivo. Faltava agora saber quanto tempo a Mercedes precisa para atingir um potencial no carro que lhe permite manter-se na luta pelas vitórias nas corridas e mesmo nos campeonatos, mas pelo menos fica a certeza que o carro não tem erros ‘fundamentais’ pelo que esse já foi um grande passo.

FOTO MPSA/Phillippe Nanchino