F1 2024 – Aston Martin Aramco F1 Team: maior consistência, mas crescer ou estagnar? | AutoSport

Pilotos para 2024

Fernando Alonso #14: 2 títulos de Campeão do Mundo, 32 vitórias,

106 pódios, 22 poles, 2267 pontos, 380 GP

Lance Stroll #18: 3 pódios, 1 pole position, 268 pontos, 143 GP

O ano de 2023 da Aston Martin foi de altos e baixos, com a equipa a passar de pódios para uma forte queda na tabela a meio da época, voltando a recuperar a sua forma nas últimas corridas. Para este ano, a mesma receita, mas mais aprimorada. É o segundo ano de Fernando Alonso com a equipa, depois de um bom primeiro ano, especialmente a fase inicial, já que a Aston Martin era a equipa mais próxima da dominante Red Bull. Alonso conquistou lugares no pódio nas primeiras corridas, enquanto Stroll recuperava de um acidente de ciclismo na pré-época para marcar vários pontos, com grande esforço físico especialmente a primeira corrida no Bahrein. Mais para a frente a equipa sofreu uma quebra, ao mesmo tempo que a McLaren subia de produção com a equipa e Alonso a caírem nas tabelas. Contudo, já a caminho do final da época, uma reviravolta na produção. Alonso regressou ao pódio no Brasil e terminou em 4º o campeonato, na frente de Charles Leclerc e Lando Norris.

Agora, para 2024, o objetivo passa por melhorar a consistência de resultados, e quem sabe obter algum triunfo. Os três segundos lugares de Alonso em 2023 deixam essa possibilidade em aberto.

Nos testes o AMR24 pareceu bem equilibrado e a equipa parece ter bons argumentos para ir à luta no segundo pelotão, talvez com a McLaren e tentando ‘morder os calcanhares’ à Mercedes e Ferrari, talvez até um brilharete aqui e ali. O carro parece ser rápido nas retas e teve um desempenho consistente. Agora resta saber qual vai ser a capacidade da equipa de melhorar o carro durante o ano, pois se Lawrence Stroll quer continuar a levar a equipa para cima, não pode marcar passo.

FOTO MPSA/Phillippe Nanchino