Estoril Classics: Triunfo de Nick Padmore na corrida 1 do Classic GP by Portugal Sotheby’s Realty | AutoSport

Depois do grande duelo na qualificação de ontem entre a Lotus e a Williams, hoje o desafio dos carros da formação de Frank Williams desapareceu logo nos primeiros momentos da prova, acabando por Nick Padmore por levar o seu Lotus 87 Ford Cosworth até ao triunfo no Classic GP Portugal Sotheby’s Realty perante bancadas cheias de adeptos.

Ontem dois carros de cada uma destas equipas monopolizaram as duas primeiras linhas da grelha de partida, o que apontava para uma grande luta pelo triunfo da prova de Fórmula 1 do Estoril Classics.

No entanto, Martin O’Connell nem sequer alinhou com o seu Williams FW07B e Mark Hazell abandonou logo na primeira volta com o seu Williams FW08C, deixando o caminho livre para Padmore.

O piloto do Lotus 87 mostrou um ritmo impressionante perante o muito público que cobria as bancadas, vencendo a primeira corrida do Classic GP Portugal Sotheby’s Realty.

Pelas posições seguintes houve muitas lutas, com alguns toques à mistura, tendo deixando a grande mole humana na expectativa de quem poderia levar a melhor.

Laurent Fort, em Ensign MN181-B Ford Cosworth DFV, acabou por assegurar o segundo lugar frente a Steve Brooks, que com o seu Lotus 91 acabou no degrau mais baixo do pódio.

Ewen Sergison, em Surtees TS59 Ford Cosworth DFV conquistou o triunfo na classe A – reservada a carros construídos até ao final de 1979 e sem efeito de solo ou fundo plano – depois de um duelo intenso com o Embassy Lola T370 de Jamie Constable, que acabou com um toque entre ambos e o abandono deste último.

A segunda corrida do Classic GP Portugal Sotheby’s Realty terá o seu arranque no domingo às 13h40.

