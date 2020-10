E se for ver o GP de Portugal de Fórmula 1 ao cinema?

A Eleven vai ‘transmitir’ o Grande Prémios de Portugal de Fórmula 1 aos Cinemas NOS. Numa ação inédita no nosso país, o GP de Portugal, que decorre de 23 a 25 de Outubro no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, terá transmissão em direto nos Cinemas NOS do Colombo e do Norte Shopping, numa experiência de visualização diferente no próximo domingo, a partir das 13h00. Para participar, os fãs devem participar no passatempo que está a decorrer nas redes sociais da ELEVEN- Facebook e Twitter, onde serão oferecidos 19 convites duplos para a sala do NorteShopping e outros 19 para a sala do Colombo. A participação no passatempo é válida até às 23h59 de hoje.

As salas de cinema têm um limite máximo de espetadores, que estarão dispostos consoante as regras de distanciamento social. Estarão asseguradas todas as condições de segurança difundidas pela Direção Geral de Saúde.