CRM: Miguel Nunes venceu Rali da Calheta | AutoSport

Miguel Nunes venceu o Rali da Calheta, uma prova com organização do Club Sports da Madeira, que constituiu a segunda tirada do Campeonato de Ralis Coral da Madeira. O piloto do Skoda Fabia Rally2 Evo foi o melhor em oito das nove classificativas do programa e terminou com uma vantagem de 23,4 segundos sobre o seu mais direto perseguidor. Na primeira prova com o Hyundai i20 R5 da Play Racing, Pedro Paixão foi segundo depois de uma prova em que rodou nessa posição também em quase todos os troços cronometrados.

O lugar mais baixo do pódio foi ocupado por Alexandre Camacho que, com o Citroën C3 Raly2, ficou a 43,8 segundos do vencedor. Filipe Feitas foi quarto com o Porsche 991 GT3 e foi o único a ter conseguido roubar uma vitória em prova especial ao piloto que dominou o rali dirigido por Filipe Sousa. Em viatura idêntica, Paulo Mendes terminou na quinta posição na frente de José Camacho com um Peugeot 208 T16 R5. Rui Jorge Fernandes manteve bom ritmo ao longo do segundo dia de competição e acabou por ser, por margem confortável o melhor entre os utilizadores de viaturas de tração dianteira.

Nos lugares imediatos colocaram-se Dinarte Baptista com um Renault Clio R3 e Miguel Caires em Renault Clio Rally4. A fechar o top ten colocou-se Renato Pita ao volante de um Peugeot 208 Raly4 que ultrapassou ,mesmo sobre a meta, Pedro Macedo num Ford Fiesta R2T. Sandro Teixeira foi o melhor entre aqueles que utilizaram Toyota Yaris e Tiago Cró impôs-se aos seus adversários diretos com Citroën DS3 R1.

Para Miguel Nunes: “Foi um rali que correu na perfeição. A nossa equipa está muito satisfeita. A Lotus mostrou a sua competência e também está de parabéns. Agora é continuar a trabalhar”, disse.

Já Pedro Paixão: “O rali superou as nossas expectativas. Demonstramos a nossa rapidez. A equipa foi excelente. Parabéns ao Miguel que mostrou a suas qualidades fazendo um rali perfeito. Agora é trabalhar para fazer ainda melhor no próximo rali.”

Pedro Calado, navegador de Alexandre Camacho: “Não era este o projeto que tínhamos para este rali. Há muito trabalho para fazer. Temos de nos sentar para analisar tudo. Foi a primeira vez que terminamos tão distantes do primeiro lugar. Não podemos acabar a época com estas diferenças”

O vencedor das duas rodas motrizes foi Rui Jorge Fernandes: “Um bom rali para a nossa equipa. O carro está excelente. Ontem, na primeira especial, cometemos um erro mas felizmente não comprometemos o nosso rali. Agora é importante saber gerir a época.”

Campeonato de Ralis Coral da Madeira: 1º Miguel Nunes, 60; 2º Filipe Freitas, 34; 3º Paulo Mendes, 29; 4º José Camacho, 24; 5º Pedro Paixão, 20; 6º Rui Jorge Fernandes, 20; 7º Alexandre Camacho, 17; 8º Dinarte Nóbrega, 14; 9º Miguel Caires, 8; 10º Ivo Sardinha, 6.