CEO da Fórmula E volta a criticar Fórmula 1 | AutoSport

Depois de ter dito em fevereiro, que a Fórmula 1 perdeu competitividade e tornou-se monótona, o diretor executivo da Fórmula E, Jeff Dodds volta a lançar ‘farpas’ à competição, afirmando que o domínio de Max Verstappen vai resultar na queda de audiências e na perde de fãs da disciplina.

Em fevereiro, Dodds disse que iria doar um quarto de milhão de dólares a uma instituição à escolha do piloto que conseguisse bater Max Verstappen e conquistar o título mundial de F1 em 2024.

Em São Paulo, cidade que recebeu a mais recente ronda do Campeonato do Mundo de Fórmula E, o diretor executivo daquela competição sublinhou aos órgãos de comunicação social que “tivemos oito vencedores em nove épocas, praticamente todas as épocas se resumiram à última corrida da época. E se olharmos para o ano passado, só em Londres, tínhamos três pilotos e três equipas que ainda podiam ganhar o campeonato quando chegássemos lá, mas é feito de forma muito deliberada”.

Dodds explicou ainda que “os adeptos adoram a competitividade e quando a competitividade começa a desaparecer, a base de adeptos começa a desaparecer. Por isso, estamos muito empenhados em manter o caráter competitivo elevado”.

Sobre as suas anteriores declarações, Jeff Dodds mantém o que disse. “E sei que fiz uma aposta recentemente, que talvez tenham visto, em que falei de uma garantia do Max Verstappen de que ele vai mesmo ganhar. Na altura, muitas pessoas disseram que eu não estava a ser razoável. Mas aqui estamos duas [vitórias] em duas. E parece que agora a questão é: será que ele consegue ganhar as 24 corridas? Não queremos [Fórmula E] ser esse desporto”, concluiu.

Philippe NANCHINO/MPSA