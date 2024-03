Carlos Sainz e o GP da Austrália F1: Vou tentar, mas não estou a 100%…” | AutoSport

Apesar disso, diz sentir-se bem o suficiente para competir e procurar um bom resultado, desde que não sinta dores ao pilotar, e isso só vai saber nos treinos livres: “Digo-vos quando voltar ao carro e as forças G me abanarem um pouco. Sinto-me pronto, fiz o máximo possível para recuperar, e agora é entrar no carro e ver como me sinto. Vou tentar, não estou a 100% pois fiquei 10 dias na cama sem treinar, mas se não tiver dores ou outros sintomas, ainda posso ter um fim de semana forte e o objetivo será desafiar a Red Bull.”

Carlos Sainz ficou de fora do GP da Arábia Saudita na sequência de uma apendicite, foi operado há duas semanas, o seu substituto, Oliver Bearman, teve um ótimo desempenho e está agora preparado para voltar ao cockpit do seu Ferrari SF-24 para o GP da Austrália, mas para já admite não estar 100%.

