Andretti e F1 devem voltar a discutir às conversações em Miami

Michael Andretti mantém-se resiliente na procura de um lugar na grelha da Fórmula 1 apesar do revés da decisão da Formula One Management (FOM).

Apesar de ter enfrentado um revés na sua tentativa de entrar na Fórmula 1, depois da FOM ter dado uma nega à sua candidatura, a Andretti Global não perde a esperança e continua determinada a estabelecer-se na grelha do mundial da FIA.

Após a rejeição da proposta da Andretti para formar a sua própria equipa de F1 no início deste ano, a estrutura norte-americana, liderada por Michael Andretti, prepara-se para conversações com os responsáveis da F1 em Miami, no próximo mês. O objetivo destas conversações é resolver quaisquer equívocos em torno da sua proposta e potencialmente abrir caminho para uma futura colaboração.

“Só tivemos uma reunião com eles”, disse Mario Andretti à Associated Press. “Isso é um problema. Não tivemos suficientes encontros. É por isso que me congratulo com a nossa próxima reunião. Vamos sentar-nos. Perderam-se algumas oportunidades pelo caminho, mas temos de olhar para a frente e não para trás. Mantenho a esperança porque nunca deixamos de trabalhar nesse sentido. Ficou claro que o nosso trabalho está a ser feito a um ritmo acelerado e, como podem ver, não estamos só a falar. Estamos a construir o terreno. Já o demonstrámos com a equipa que já tem instalações em Silverstone.”

A Andretti prossegue ativamente os seus esforços para estabelecer a sua própria equipa na Fórmula 1 o mais rapidamente possível. Esta determinação foi recentemente sublinhada pela abertura de novas instalações em Silverstone, servindo de centro para a sua futura equipa de F1, mas que não apaga a mágoa que a decisão da FOM causou no campeão do Mundo de F1 de 1978 e pai do líder da equipa. “Fiquei ofendido, na verdade. Acho que não merecíamos isso, para ser honesto”, reforçou Mario Andretti. “É um grande investimento na competição e seria de esperar que fosse bem recebido. Até o valor do mundial é mais valioso com 11 equipas do que com 10, por isso não sei. Digam-nos o que está realmente errado”.

A Andretti volta a tentar, com o parceiro General Motores, a entrada na Fórmula 1, numa altura em que permanece inabalável na sua busca da presença na grelha.