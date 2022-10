A F1 começou para Max Verstappen em Suzuka 2014: “comparar-me a essa altura, é uma diferença muito grande” | AutoSport

Max Verstappen pode esta fim de semana chancelar o título e logo na corrida de casa da Honda, em Suzuka, onde a viagem e a Fórmula 1 começaram para o neerlandês em 2014, quando foi pela primeira vez, terceiro piloto da Scuderia Toro Rosso: “Estou ansioso. Suzuka tem estado fora do calendário durante algum tempo, mas é um local espantoso, uma pista espantosa. E, claro, também os adeptos em geral são espantosos. Eles Adoram a Fórmula 1. Por isso, penso que estamos todos muito felizes por estar aqui. E, claro, para nós, é extra especial, com a Honda envolvida. Esperamos um bom fim-de-semana”, começou por dizer, revelando que seria especial assegurar ali o título devido à relação com a Honda: “veremos o que acontece. Precisamos de um fim-de-semana perfeito, isso é certo., mas para ser honesto, não estou realmente a pensar muito nisso”.

Como se sabe, surgiu o anúncio de que a Honda está de volta ao Red Bull a partir deste fim-de-semana, com Verstappen a falar da relação: “é ótimo ver o nome completo de volta no carro. HRC já estava no carro, por isso a Honda nunca saiu realmente. E, claro, torna ainda mais especial que estejam de volta ao carro, mesmo antes do seu Grande Prémio de casa. Temos estado a trabalhar muito bem juntos e tem sido realmente agradável. Em termos de relação de trabalho em comparação com o ano passado, não mudou muito de qualquer forma, por isso sim, apenas muito feliz por o nome estar de volta, mais proeminente, e sobre o futuro, é demasiado cedo para falar sobre isso, mas penso que em geral, o nome Honda para F1 é óptimo e seria muito bom vê-los de volta”, disse, recordando depois a 2014, e a sua primeira aparição em Suzuka: “Lembro-me que estava literalmente ‘on fire’ no final da sessão, o que foi bom! Fazer as primeiras voltas num F1 em Suzuka não é fácil, mas a Red Bull queria que eu o fizesse, e sim, lembro-me da primeira vez que saí de carro, não conseguia acreditar na potência que tinha. Foi um pouco chocante para o sistema, mas no geral, tenho boas memórias de conduzir o carro e tentar compreender apenas o básico de um Fórmula 1 e depois, claro, em todos aqueles anos depois disso… para ser honesto, penso que o que mais ajudou foi apenas a experiência e os bons momentos, os maus momentos que se tiveram na Fórmula 1.

Penso que fazem de nós melhores pilotos, sabendo como funciona um fim-de-semana, sabendo como lidar com a sexta-feira, sábado e domingo.

Agora, tudo isto parece muito fácil. Claro que, quando se começa é tudo muito desconhecido Se me comparar como condutor agora a essa altura, é uma diferença muito grande.”