A emocional viagem de Guanyu Zhou no GP da China F1: “estou muito grato por estar aqui”

Foi no mínimo comovente ver a forma como Guanyu Zhou se emocionou no final do GP da China, ele que há 20 anos era um jovem adepto nas bancas a alimentar a sua paixão. Ninguém pode ficar indiferente aos cânticos vindos de muitos milhares de pessoas na bancada principal “Guanyu, Guanyu” que se fizeram ouvir fortemente entre os aplausos a todos os outros.

Zhou Guanyu, como se sabe, tornou-se no primeiro piloto de Fórmula 1 a correr no seu País, a China, e no final não foi capaz de conter as emoções do que testemunhava: “É muito difícil. Tentamos concentrar-nos no nosso trabalho, no que está a acontecer com a nossa pilotagem, mas depois tê-los todos a gritar e a aplaudir-nos, sinto-me muito grato”, disse Zhou no final de uma corrida que terminou em 14º, que passou por uma experiência fortemente emocional: “estou muito grato por estar aqui”, disse no final. Como se sabe, há 20 anos era quase impossível à China ter um piloto na F1, mas hoje as coisas são bem diferentes e Zhou é o primeiro pilotos chinês a tempo inteiro na disciplina, numa história que vai claramente inspirar outros jovens chineses que tenham o mesmo sonho. Agora já sabem que é possível, basta trabalhar para isso.