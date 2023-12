24H C1 Portimão: Grelha recorde e presença de António Félix da Costa | AutoSport

A maior prova de sempre da C1 Eurocup está a chegar. Dias 9 e 10 de dezembro, o troféu promovido e organizado pela Motor Sponsor, que reúne em pista os irreverentes e emocionantes C1, apresenta a maior grelha de uma prova nacional esta época e o melhor plantel da sua história, com 54 viaturas e 254 pilotos presentes na jornada de encerramento da temporada de 2023, disputada no Autódromo Internacional do Algarve.



Um fim de semana que se assume como um verdadeiro ‘duelo das nações’, com 9 países representados: Portugal, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, França, Moçambique, Países Baixos, Reino Unido e Suíça. Em números, 36 estruturas portuguesas e 18 internacionais vão lutar pelo triunfo nas classes PRO (20), AM (12), GEN1 (11), UK (8) e BE (3).



Uma edição que conta com um total de 15 equipas em estreia absoluta na C1 Eurocup. Entre a comitiva internacional, o principal destaque vai para o Reino Unido, que apresenta 8 novas formações: JWBird Motorsport (3), McMillan Motorsport (2), BPC Motorsports (1), Pro Alloys Racing (1) e Haz Bin Racing (1). Também a Dinamarca surge no rol de novidades com a BM Sport DK (2).



Entre o plantel luso, são 5 as equipas a militar pela primeira vez no troféu: Silva Motorsport Team, Motofil, Just4Fun e duas formações coordenadas por António Félix da Costa, a AFC Revival e a AFC StartUP, piloto que se apresenta pela primeira vez na C1 Eurocup, juntamente com família e amigos: “Vai ser um fim de semana a fazer o que mais gosto: corridas. E, desta vez, num ambiente mais relaxado, em que posso juntar amigos e família nos carros. Poder vê-los a sentir a adrenalina de uma corrida de 24H vai ser espetacular. Vamos divertir-nos. Quero agradecer à Motor Sponsor e ao João Batista pela ajuda a preparar esta prova.”



Ao cronómetro, as 24H C1 Portimão assumem contornos de decisão, com os títulos da temporada em jogo, num evento em que as pontuações valem 1,5x. Na PRO, a luta pelo triunfo na classe envolve 9 estruturas, embora nem todas dependam exclusivamente de si. A liderança na classe é partilhada entre a Central Mensageiro e a T3 Racing, que se encontram em igualdade pontual, seguidas da WallUp WoodLab, que dista apenas 2 pontos. Uma discussão pelo título que conta com a Tzi Designs Racing Team, Monteiros Competições, Lumio Studios e Torres Racing Team, a par da Qualytent/Gianfranco Motorsport e Mastermuv.



Um equilíbrio igualmente vivido na AM, com 6 formações com hipóteses matemáticas de chegarem ao título na classe. O favoritismo é assumido pela OF Motorsport, que partilha a liderança com a Slow Motion, seguida da Gianfranco Motorsport e B. Primus – Motorsport. Uma discussão na luta pela vitória da classe que inclui a G’s Competizione, Famaconcret Racing Team e ST Car. Na GEN1, o título será disputado a 3, entre a líder Termolan, a By Dias e a 888 Motorsport.



A ação tem início na manhã de sábado, 9 de dezembro, com pilotos e equipas a terem oportunidade de realizar 2 sessões extra de treinos privados, num total de 2H de tempo de pista. Segue-se o primeiro contacto oficial ao cronómetro, com 30M de treinos cronometrados, que antecedem a muito aguardada jornada de 24H, com início agendado para a tarde do mesmo dia.





Horários*

Sábado, 9 de dezembro

09H30 >> Treinos Privados 1 (1H00)

11H10 >> Treinos Privados 2 (1H00)

13H00 >> Treinos cronometrados (30M)

16H00 >> Início da corrida (24H)

Domingo, 10 de dezembro

16H00 >> Fim da corrida (24H)