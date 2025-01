Os UMM mostraram fiabilidade suficiente para enfrentar os rigores da prova africana Os portugueses participaram pela primeira vez no Dakar em 1982. À partida, três equipas inscritas em UMM 2500 Diesel. Com o nº 216 a dupla José Megre/Manuel Romão, acompanhados de Pedro Cortês/Joaquim Miranda (217) e Diogo Amado/Pedro Vilas Boas (218). Um projeto que serviu para projetar internacionalmente uma viatura feita em Portugal e que posteriormente viria a ser o alicerce do arranque da modalidade no nosso país.As equipas…...

