Hankook estreia-se no WRC: “robustez tem sido o foco no desenvolvimento dos pneus do WRC”

A Hankook é o novo fornecedor oficial e exclusivo de pneus do Mundial de Ralis da FIA (WRC). Desde os anos 2000, que a Hankook Tire tem-se concentrado no desenvolvimento de pneus de ralis e hoje em dia está a competir no Europeu de Ralis, e a colocar os seus produtos à prova em vários Campeonatos Nacionais de Ralis.O WRC.com falou com Manfred Sandbichler, Diretor para o Motorsport da Hankook Tire, que continua a fazer progressos enquanto se prepara para…...

