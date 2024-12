Tony Fall, um dos ex-pilotos de ralis mais populares na Grã-Bretanha era bem conhecido os adeptos portugueses, pois foi ele um dos intervenientes dum célebre “caso” no TAP Rali de Portugal 1969, quando foi desclassificado da prova devido a ter comparecido no último controlo com a sua namorada a bordo e César Torres, aplicando o regulamento, decidiu desclassificar o piloto britânico, acabando a vitória por cair nas mãos de Francisco Romãozinho.Há quem diga que isso foi um pretexto, e que…...

