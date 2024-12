Foi há 20 anos! Depois de vencer o Campeonato do Mundo de Ralis e colocar à prova às suas capacidades de pilotagem no duro terreno do Dakar, Colin McRae aceitou um convite de Frederic D’Or, que correu de Subaru com a Prodrive, durante muitos anos, um ‘gentleman driver’ que um dia desafiou McRae a correr em Le Mans.Com o apoio do seu antigo mentor, David Richards, o escocês pilotou o Ferrari 550 Maranello preparado pela equipa britânica nas 24 Horas…...

