Do nascimento à revolução híbrida: a fascinante evolução do Mundial de Ralis

Desde a sua criação em 1973, o Mundial de Ralis (WRC) tem sido palco de transformações tecnológicas e emocionantes reviravoltas. De carros icónicos e muito potentes - para a altura - como os lendários Grupos B, à chegada da sustentabilidade com os híbridos da categoria Rally1, cada era trouxe uma revolução e espetáculos únicos. Entre momentos de glória e desafios, o WRC não apenas moldou o automobilismo, mas também refletiu as mudanças sociais e ambientais de cada época, mantendo viva…...

