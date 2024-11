FIA proíbe modificação na Ferrari e pode impactar desempenho das equipas. A Auto Motor und Sport revelou detalhes sobre uma alteração que a Ferrari, bem como outras equipas, foram forçadas a fazer para o Grande Prémio de Las Vegas. A FIA (Federação Internacional do Automóvel) anunciou a proibição de uma modificação específica utilizada pela Ferrari e outras equipas na Fórmula 1: uma ‘proteção especial’ aplicada nos parafusos do assoalho dos carros.Essa prática, considerada irregular, tinha como objetivo evitar o desgaste…...

