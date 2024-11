Hoje em dia toda a gente sabe quem é Max Verstappen, tricampeão do Mundo de Fórmula 1, o que poucos se lembram, e a propósito do GP de Macau que se realizou este fim de semana, h+a precisamente 10 anos, em 2014, o neerlandês brilhou na corrida principal, na altura de Fórmula 3, apesar de ter terminado em sétimo.Naquele que foi o primeiro entreposto europeu em solo chinês, e que foi gerido pelos portugueses desde 1887 até 20 de dezembro…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?