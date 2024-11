Alan Stanley Jones nasceu em Melbourne, no estado australiana de Victoria, a 2 de novembro de 1946. Era filho de Stan Jones, (1923/1973), que foi um dos principais pilotos australianos do pós-Guerra e chegou mesmo a vencer o GP da Austrália, em 1959 FOTO WRI/Images (Arquivo Autosport) Stan Jones sempre recusou propostas para correr na Europa com a BRM e a Ferrari, para ficar junto da família. Por isso, não é de estranhar que o seu filho Alan sempre tenha…...

