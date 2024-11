Depois de tudo o que a Alpine Renault tem passado, foi um bom prémio para toda a estrutura. Os dois pilotos estiveram impecáveis, em condições difíceis, sem colocar uma única roda fora do sítio, o que era o mais fácil de fazer e houve poucos que não o fizeram. Foi um fim de semana fantástico para toda a equipa em todas as condições.Para Pierre Gasly “ninguém poderia ter imaginado um duplo pódio, mas conseguimos e não podia estar mais orgulhoso…...

