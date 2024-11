Rubens Barrichello venceu onze vezes na sua carreira na Fórmula 1, mas nunca venceu o Grande Prémio do Brasil. Por alguma razão, houve sempre algo que impediu o brasileiro de realizar o sonho de vencer em casa. Em 19 participações teve 11 abandonos, 10 deles consecutivos, e apenas um pódio. Recordamos as suas prestações em detalhe, ano por ano.De forma geral, Barrichello merecia melhor sorte na sua corrida de casa. Desde miúdo, quando andava no karting, sempre sonhou em vencer…...

