O Rali Safari sempre foi uma das provas mais icónicas e desafiadoras do Campeonato Mundial de Ralis (WRC). Nos anos em que integrou o campeonato, entre 1973 e 2002, foi conhecido pela sua extrema dificuldade, em especial pelas condições únicas do terreno africano, onde pilotos e equipas enfrentavam calor intenso, pistas rochosas e a imprevisibilidade da vida selvagem. Após quase duas décadas fora do WRC, o Safari Rali regressou em 2021, trazendo de volta a mística e os desafios de…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?