Nome: Fernando Alonso DíazData de nascimento: 29 de julho de 1981 (43 anos)Local de nascimento: Oviedo, Asturias, EspanhaNacionalidade: Espanhol Casado com Raquel del Rosario, cantora líder da bada El Sueño de Morfeo, em 17 de novembro de 2006, divorciou-se em dezembro de 2011. Depois de ter vivido em Oxford, mudou-se em 2006 para a Suíça, para uma casa em Mont-sur-Rolle, próximo do lago Geneve. Em fevereiro de 2010, quando se tormou empregado da Ferrari, voltou a mudar, agora para Lugano,…...

