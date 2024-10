Nos bastidores da Fórmula 1, os rumores, como sempre, continuam a fervilhar e desta vez sobre uma possível mudança significativa na formação da Red Bull para 2025. Com a vaga de Sergio Pérez em ’xeque’, Yuki Tsunoda emerge como um dos principais candidatos a assumir o cobiçado assento ao lado do campeão Max Verstappen. A decisão final, no entanto, depende muito das próximas corridas, onde o desempenho de Tsunoda face a Liam Lawson bem como de outros pilotos em avaliação,…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?