O que esperar do final da temporada de Fórmula 1? Na próxima semana em Austin começam a surgir pela frente histórias e duelos que vão decidir o desfecho da temporada de 2024. Depois de termos visto a mesma equipa, a Red Bull vencer sete das primeiras 10 corridas do ano, poucos imaginavam que chegássemos às últimas seis corridas do ano com os dois campeonatos, Pilotos e Construtores, em aberto. Mais o de Construtores, pois o de Pilotos, para o perder,…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?