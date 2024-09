Há 20 anos: WRC estreava-se na América central com o Rali do México

Os factos dizem que esta foi a primeira vez que o Corona Rali do México integrou o 'circo' do Campeonato do Mundo de Ralis. A história diz que os únicos pilotos que tinham uma noção do tipo de piso e de troços que iriam encontrar na prova mexicana eram… Harri Rovenpera (que venceu a prova em 2000) e Sebastien Loeb (que tinha participado nos reconhecimentos da edição de 2003).O Corona Rali do México reunia todos os ingredientes para ser um…...

