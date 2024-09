A FIA ainda trabalha nas decisões finais sobre os regulamentos de 2027, mas tendo em conta o esboço divulgado pelo grupo de trabalho da FIA em fevereiro relativas ao do futuro das categorias Rally1 e Rally2, já se pode ter uma ideia do que aí pode vir… O chassis tubular introduzido em 2022 é um sucesso, claramente elevou os padrões de segurança na classe de topo do Mundial de Ralis, os RC1, e isso também abriu caminho para uma boa…...

