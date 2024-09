Depois da Ferrari ter vencido em Singapura no ano passado e no Mónaco este ano esperava-se bastante mais da equipa em Singapura. É verdade que Charles Leclerc ainda minimizou as perdas ao passar um dos Mercedes e a terminar em quinto, mas nem sequer obter um pódio foi pobre demais e depois de um período forte a Scuderia continua com demasiados altos e baixos. Como é lógico foi na qualificação que a Ferrari começou a ‘sujar o pé todo’, pois…...

