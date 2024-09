Com a bandeira vermelha, acabou por ser uma ‘corrida’ de uma volta. Qual foi a qualidade dessa volta? LN: Não foi muito boa. É difícil fazer tudo aqui numa só volta. Por isso, estava um pouco em baixo no primeiro sector. E depois senti que tinha de tentar forçar um pouco mais no sector intermédio para compensar. Mas estivemos bem durante todo o fim de semana.Apenas tivemos dificuldades em progredir muito dos treinos para a qualificação. Foi como se tivéssemos…...

