A RB está em sexto lugar na classificação e não pontuou nas últimas três corridas, viu a Haas reduzir a sua vantagem. Apenas cinco pontos separam as duas equipas, e a RB parece estar a lutar pelo seu desempenho nesta fase da época. Como se não bastasse, o ‘fantasma’ da dança das cadeiras paira na equipa.. Baku foi particularmente frustrante, com Yuki Tsunoda a abandonar pela segunda corrida consecutiva depois de um primeiro contacto com Lance Stroll, enquanto uma estratégia…...

