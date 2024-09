Segundo o Motorsport, a FIA está preocupada com os palavrões em direto nas transmissões, nomeadamente a quantidade de palavrões usados pelos pilotos nas comunicações de rádio transmitidas na TV.Nesse contexto, o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, solicitou à FOM (Formula One Management) que minimize a transmissão de palavrões nas produções televisivas da F1 e também refere acreditar que os pilotos têm que ser responsáveis em controlar a sua linguagem.O presidente da FIA chega mesmo a comparar a situação com…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?