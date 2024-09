Poucos pilotos terão uma carreira tão longa e versátil como o austríaco Dieter Quester. Algo esquecido perante os seus famosos conterrâneos Niki Lauda, Jochen Rindt e Gerhard Berger, este austríaco foi um dos melhores pilotos de turismos da história, e destacou-se em quase todas as disciplinas desportivas por onde passou. E, com 77 anos, ainda participa ocasionalmente em provas! Nascido em Viena a 30 de maio de 1939, Dieter Questercedo manifestou um grande interesse pela velocidade e pelos desportos motorizados,…...

