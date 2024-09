No final dos anos 70, dois pilotos brasileiros vieram para a Europa, mais concretamente para Inglaterra, para tentar a sua sorte no desporto motorizado e chegar à Fórmula 1, depois do enorme sucesso conseguido na sua terra natal. Um, Nélson Piquet, foi tricampeão do mundo, e é considerado um dos melhores pilotos de sempre. Outro, Chico Serra, ficou esquecido… Na verdade, desde finais dos anos 60 que o Brasil vinha gradualmente ganhando lugar na Europa, graças a pilotos como Emerson…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?