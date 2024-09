F1: Como a RB se ‘espalhou ao comprido’ com a atualização do VCARB 01 em Monza

A RB teve grandes problemas com o upgrade do seu VCARB 01 em Monza e o The Race explicou em detalhe tudo o que aconteceu. O desempenho da equipa foi negativo e a nova atualização do RB não está a funcionar como era esperado, causando muitas dificuldades aos pilotos. Yuki Tsunoda critica expressou a sua forte insatisfação com o carro, descrevendo-o como "ridículo" e difícil de pilotar. Os problemas estão essencialmente no equilíbrio, pois a fronteira entre a quase perfeição…...