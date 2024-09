Histórias do baú: as idiossincrasias de Nigel Mansell…

Há muitas histórias associadas ao Nigel Mansell, e todos sabiam que tinha um feitio muito especial nos seus tempos de piloto ao mais alto nível.Em pista era bastante combativo, tinha uma enorme dose de loucura e, fora dela, a sua característica mais forte talvez fosse o egocentrismo.Ele vivia na ilha de Man e, com bastante regularidade, viajava até Fiorano, no seu avião particular, para reuniões na Ferrari.Saía de madrugada da ilha de Man e, não raras vezes, ligava para Maranello…...

