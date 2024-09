Conhecido pelas suas performances ao volante dos Alfa Romeo na Fórmula 1 e pelo seu domínio quase absoluto durante a sua passagem pela Fórmula 2, Bruno Giacomelli terá sido, decerto, um dos pilotos mais talentosos a surgir no final da década de 70, mas diversas circunstâncias contribuíram para que a sua carreira acabasse quase no anonimato, após um regresso à Fórmula 1 com a Life. Poucas pessoas conhecem a história de Bruno Giacomelli, aparte a afamada passagem pela Life –…...

