Charles Leclerc (Ferrari) e a Scuderia Ferrari venceram o Grande Prémio de Itália em Monza, com um trabalho magistral da equipa e um desempenho excecional do monegasco, que conseguiu fazer com que os seus pneus duros durassem mais tempo do que qualquer outro, lutando contra os McLaren de Oscar Piastri e Lando Norris até à bandeira axadrezada. Charles, quão doce foi esta vitória?“Tão doce como a de 2019. Pensei que o primeiro seria sempre mais especial se houvesse um segundo…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?