Franco Forini foi um dos pilotos com uma passagem mais breve pela Fórmula 1, e não deixou marcas de relevo. Especialista na F3, correu alguns anos no Campeonato Italiano até conseguir um lugar de destaque e, deste modo, chegar à categoria rainha. Sabe-se muito pouco sobre a carreira de Franco Forini. Na verdade, foi um daqueles pilotos que chegou à Fórmula 1 sem grande destaque nas categorias inferiores, passou pela Osella sem que se fizesse notar, e deixou a Fórmula…...

