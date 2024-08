F1, Q&A com Lando Norris: “acho que teríamos ganho sem as atualizações…”

O McLaren foi claramente o carro mais rápido do fim de semana do GP dos Países Baixos em Zandvoort, com o único ‘falhanço’ de Lando Norris a ser o arranque, quando deixou as rodas do seu McLaren patinar, mas a partir daí encetou uma perseguição a Max Verstappen que culminou com uma ultrapassagem na volta 18, sendo que depois disso o Red Bull nunca mais ‘viu’ o McLaren. O inglês fez tudo bem em pista, e venceu pela segunda vez…...