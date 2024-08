Charles Leclerc e a Ferrari estiveram bem em Zandvoort, quase poderemos apelidar o monegasco de Piloto do Dia, dado o contexto do carro que guiou face aos que ficaram à sua frente, e o facto de ter conseguido manter o McLaren de Oscar Piastri atrás de si diz muito da sua corrida. Para a Ferrari esta foi uma corrida de ‘limitação de danos’ e Leclerc fê-lo com grande classe: “ontem (sábado) estávamos a nove décimos e hoje (domingo), de repente,…...

Conteúdo Exclusivo para Membros do CLUBE AUTOSPORT. Autosport Exclusivo (Sem publicidade)

Inicie a sessão aqui Já é assinante?